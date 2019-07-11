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أعراض لو ظهرت على طفلك بتقولك عنده" نقص فى الانتباه وفرط حركة

الخميس، 11 يوليه 2019 04:30 م
أعراض لو ظهرت على طفلك بتقولك عنده" نقص فى الانتباه وفرط حركة اعراض على فرط الحركة
كتبت نهير عبد النبى

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"مش مركز وحركته كتيرة"، من المشاكل التى يعانى منها الأطفال وتؤثر على حياتهم وتعاملهم مع الآخرين وهو ما يسمى باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.
 
وحسب ما ذكره موقع  healthlineفأن هناك علامات إذا ظهرت على الطفل تدل على إصابته بنقص الانتباه وفرط الحركة وهى:
 
1:انخفاض القدرة على التركيز واللامبالاة الشديدة عند التعامل مع الآخرين.
 
2:صعوبة فى تنظيم ترتيب الأشياء والإهمال الشديد.
 
3:يرفض الاشتراك فى الأنشطة الهادئة ويسعى دائما لألعاب العنف والحركة الشديدة.
 
4:الجرى والتنطيط وعدم الجلوس فى مكان واحد وهو ما يسمى بفرط الحركة.
 
5:يواجه الطفل صعوبة شديدة فى تنفيذ التعليمات أو أداء واجباته الدراسية.
 
6:النسيان المتكرر مما يؤثر على الأداء الدراسى.
 
7:التسرع فى أى شئ قبل التفكير مما يؤثر على علاقتهم بالآخرين.
 
8:يتحدث بسرعة مما يؤثر على نطق الحروف والكلمات.
 
اذا كان طفلك يعانى من فرط الحركة يجب زيارة الطبيب لتأهيله نفسيا مع الاشتراك فى أحدى النوادى لممارسة التمارين الرياضية أو الاشتراك فى الأنشطة التى تساعد على تنمية مهاراته وذكاءه وتساعد على علاج نقص الانتباه .

نقص الانتباه

اسباب نقص الانتباه

اعراض نقص الانتباه

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