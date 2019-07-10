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هيئة الصرف: مصرف ادكو خالى حالياً من ورد النيل والحشائش

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:20 م
هيئة الصرف: مصرف ادكو خالى حالياً من ورد النيل والحشائش المهندس خالد مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف
كتبت أسماء نصار

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قالت الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة، أنه تم المرور على مصرف ادكو بكامل طوله (38 كيلو متر من المبدأ حتى المصب) والتأكد من خلو المصرف من ورد النيل والحشائش تماماً، حيث تم التنبيه بالمداومة الحفاظ على هذا المستوى من كفاءة المصرف، لمنع حدوث مشاكل قد تعيق سريان المياه مما يتسبب فى ارتفاع منسوب المياه بالمصرف.

من جانبها شددت وزارة الرى، على أهمية توفير وحدات الطوارئ و الاستمرار فى رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف والتى تعتبر صمام أمان لمنظومة الصرف واستقبال مياه الأمطار والسيول بما يؤدى إلى حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر مؤكداً على ضرورة البدء الفورى فى تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف خاصة المصارف.

وقالت غرفة العمليات الرئيسية بالمركز الرئيسى لهيئة الصرف أنه يتم التواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات بأقاليم الصرف الستة والتأكيد على جاهزية معدات الطوارىء وتواجد العناصر النوبتجية (سائقين، مهندسين) لرصد أى ازدحامات بالمصارف بأقاليم الصرف على مستوى الجمهورية، واستقرار الوضع بكافة المناطق الساخنة مع التأكيد على تواجد معدات الطوارىء بالقرب من تلك الأماكن تحسباً لأى مشاكل قد تطرأ مع عمل المناورة اللازمة حسب الموقف وذلك بالتنسيق بين أجهزة الهيئة وأقاليم (الصرف، الشئون الميكانيكية).

يذكر أن وزارة الرى رفعت حالة الطوارئ على كافة المستويات خلال موسم أقصى الاحتياجات "الصيف" حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية بالمحافظات.


صرف شمال البحيرة

ورد النيل منسوب المياه

هيئة الصرف

الصيف

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