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موناكو تتجاهل التحذيرات الأمريكية وتدشن خدمة G5 بشراكة صينية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:00 م
موناكو تتجاهل التحذيرات الأمريكية وتدشن خدمة G5 بشراكة صينية شبكة الجيل الخامس
كتبت: إنجى مجدى

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ذكرت شبكة يورونيوز أن إمارة موناكو أصبحت أول دولة أوروبية تدشن شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول بشراكة مع شركة هواوى الصينية للخدمات التكنولوجية، ذلك على الرغم من الضغوط والتحذيرات الأمريكية من المخاطر الأمنية المحتملة للسماح للشركة الصينية بالعمل فى شبكة G5.

 

وقالت الشبكة الإخبارية، الأربعاء، إن الدول الأوروبية تتجه نحو الشركة الصينية العملاقة هواوى للفوز بخدماتها، نظرا إلى أنها رائدة فى تكنولوجيا الجيل الخامس التى توفر وصولا سريعا للإنترنت وتتميز بقواعد بيانات ذات مساحات كبيرة لحفظ الملفات بجميع أنواعها و سرعة إرسالها و إستلامها.

 

واعتبرت شركة هواوي، أن بدء التشغيل فى موناكو يمثل فرصة كبيرة على الرغم من صغر مساحة الأراضى المغطاة، لكن سيسمح لها بفتح نافذة على باقى الدول الأوروبية، إذ يمكن أن تكون الإمارة المطلة على البحر المتوسط، نموذجا يحتذى به في تجربة خدمة الجيل الخامس للهواتف الذكية.


موناكو

الجيل الخامس

الصين

هواووى

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