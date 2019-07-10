مقتل شخصين جراء اعتداء إرهابيى "فتح الشام" بالصواريخ على مدينة السقيلبية

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قتل شخصان وأصيب 2 آخران بجروح بالإضافة إلى وقوع إضرار فى المنازل والممتلكات جراء قذائف صاروخية أطلقها تنظيم (فتح الشام) الإرهابى على مدينة السقيلبية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأربعاء أن وحدة من الجيش السورى العاملة فى المنطقة ردت على مصادر إطلاق القذائف ودمرت للإرهابيين منصات إطلاق ونقاطا محصنة، مشيرة إلى أن إرهابيى التنظيم المنتشرين فى منطقة خفض التصعيد يواصلون قصف المناطق الآمنة بالقذائف.