مصرع فنى تابع لشركة طيران هندية عالقا فى باب الطائرة خلال أعمال الصيانة

كتب محمد جمال

لقى أحد الفنيين التابعين لشركة الطيران الهندية مصرعه فى حادث غريب فى كلكتا صباح اليوم الأربعاء ، حيث احتجز فى باب الطائرة الذى كان عالقا عن العمل ليعمل فجأه ويحتجز الفنى بين جسم الطائرة والباب ليلقى مصرعه، وبعد محاولات فاشلة عديدة من زملاؤه لإخراجه إلا أن انتهى الأمر إلى وفاته فى الحال، حسبما ذكرت شبكة سى ان ان الأمريكية.

وكان الفنى والذى يدعى روهيت باندى يقوم بأعمال الصيانة على الطائرة فى مطار نيتاجى سوبهاش تشاندرا بوز الدولى ، عندما أغلق باب هيدروليكى "عن غير قصد" وعلق بين رفرف الباب ، وفقًا لمتحدث باسم شركة الطيران.

واستدعى مدير مطار كولكاتا الطبيب فور وقوع الحادث فى حوالى الساعة 1:45 صباحًا، مؤكدا "أنه لا يمكن سحب الجثة ويجب أن تقطع الأبواب بالميكانيكا".

وبدأت المديرية العامة للطيران المدنى (DGCA) ، وهى هيئة تنظيمية اتحادية ، تحقيقًا فى الحادث، بعد إخراج الفنى جثة هامدة فور تقطيع الباب.

وفى بيان لها ، قالت SpiceJet إنها "حزينة للغاية" للحادث، يذكرأن، فى الأسبوع الماضى ، تجاوزت طائرة SpiceJet مدرج مطار تشاتراباتى شيفاجى مهراج الدولى ، فى مومباى لكن لم يتم الإبلاغ عن أى إصابات ، حيث علقات الطائرة فى العشب المحيط طوال الليل.