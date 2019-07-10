مستوطنون يشعلون النيران بـ1500 شجرة زيتون ببورين جنوب نابلس

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن طواقم الإطفاء الفلسطينى تحاول إخماد النيران التى انتشرت بمئات الدونمات الزراعية فى منطقة بورين، بعد قيام عدد من المستوطنين بإضرام النيران جنوب نابلس بأشجار الزيتون.3

وقال غسان دغلس مسئول ملف الاستيطان فى شمال الضفة لـ"معا" إنه منذ ساعات الظهيرة اقتلع عدد من مستوطنى "ايتسهار" أشجار زيتون وسرقوها ثم قام مستوطنون بإشعال النيران فى أراضى بمنطقة جبل سلمان جنوب بورين، ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلى طواقم الدفاع المدنى من الوصول إلى النيران مما أدى إلى زيادة اشتعالها.

وأضاف دغلس، أن النيران أحرقت نحو 1500 شجرة زيتون مثمرة حتى الآن، فى حين ما زالت النيران مشتعلة، مؤكدا أن الخسائر المالية الناتجة عن الحريق كبيرة.