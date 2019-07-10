مسئول يابانى: طوكيو لا تعتزم إلغاء القيود على الصادرات التكنولوجية لسول

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، يوشيهيدى سوجا، إن بلاده لا تعتزم التراجع عن موقفها إزاء القيود المشددة التى فرضتها على الصادرات التكنولوجية اليابانية إلى كوريا الجنوبية.

وأضاف سوجا - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء - أن تلك الإجراءات لا تحتاج إلى المناقشة مع كوريا الجنوبية .. مؤكدا أنه تم اتخاذ تلك الخطوات عقب مراجعة داخلية خلصت إلى ضرورة فرض ضوابط على الصادرات على نحو أكثر فعالية.

وأوضحت (كيودو) أنه بعد يوم من دعوة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليابان لإجراء مناقشة "صادقة" في هذا الشأن، قال وزير التجارة الكوري الجنوبي إنه جاري الترتيب لإجراء محادثات في طوكيو بعد غد الجمعة لبحث المسألة، إلا أن مصدرا بالحكومة اليابانية أكد أن المحادثات ستتيح فقط فرصة لشرح تفاصيل فرض القيود على الصادرات اليابانية بناءً على طلب سول.

وكانت كوريا الجنوبية قد شجبت الإجراءات اليابانية واصفة إياها بأنها تتعارض مع روح التجارة الحرة، وطالبت بوقف هذه الإجراءات خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية عقد أمس في جنيف.

ورغم محاولات سول لحث طوكيو على إعادة التفكير في الإجراءات التي اتخذتها الخميس الماضي، لم تتخل اليابان عن موقفها، حيث أكد مسئولون في الحكومة اليابانية أن الإجراءات التي اتخذتها بلادهم قانونية ولا يوجد حاجة لإجراء محادثات ثنائية.

يذكر أنه منذ 4 يوليو الجاري، فرضت اليابان على المصنعين تقديم طلبات قبل تصدير مواد لكوريا الجنوبية لازمة في إنتاج أشباه الموصلات وشاشات الهواتف الذكية والتلفاز.