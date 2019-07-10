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مسئول يابانى: سنبذل جهودا دبلوماسية لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:17 ص
مسئول يابانى: سنبذل جهودا دبلوماسية لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
أ ش أ

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أكد نائب كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى "كوتارو نوجامى" اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية من أجل تخفيف حدة التوترات وتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
وقال نوجامى - فى تصريحات للصحفيين نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) مقتطفات منها - إن ضمان سلامة الملاحة فى مضيق هرمز يعد أمرا حيويا لأمن الطاقة فى اليابان، وهاما للغاية لسلام وازدهار المجتمع الدولى.
وأضاف نوجامى أن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية تناقشان بشكل وثيق الأمور المتعلقة بشأن إيران، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.


اليابان

الشرق الأوسط

الولايات المتحدة

مضيق هرمز

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