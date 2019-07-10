مجلة Newsweek تحذر: تناول مسحوق الكافيين الخام بكميات صغيرة يسبب الوفاة

كتبت أمل علام

حذرت مجلة Newsweek الأمريكية، من الكافيين الخام الذى يتناوله الرياضيين، بعد وفاة شاب 21 عاما نتيجة سمية الكافيين بعد وضع كمية من المسحوق إلى البروتين.

وتحدث والد الشاب، أن ابنه توفي بعد تناول الكثير من الكافيين فى مخفوق البروتين، على أمل إنقاذ الآخرين من مصير مماثل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لوكان فوت توفى في منزله بأستراليا، بمدينة نيو ساوث ويلز، في اليوم السابق لميلاده الــ22.

وكتب والده "نايجل فوت" على فيسبوك، لقد عاد" لوكلان" إلى المنزل في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الميلادية بعد قضاء ليلة في بلدة كاتومبا القريبة، وقام بصنع البروتين لنفسه، موضحا أنه بعد تناول المسحوق ففقد الوعي في حمام منزل عائلته.

وكتب نايجل،"لم يأت الصباح على "لوكلان "، فقد وجدناه ميتًا على أرضية الحمام، وأن أحد محققى الوفيات أكد الأسبوع الماضى أن لوكلان توفى بسبب سمية الكافيين، وكان لديه كمية صغيرة من الكحول في جسمه.



الكافيين الخام

وقالت المجلة ،إن مسحوق الكافيين، يحظى بشعبية كبيرة بين بعض أعضاء مجتمعات اللياقة البدنية وفقدان الوزن باعتباره مادة تعزز الأداء، المصطلح اللامائي يعني أنه قد تم تجفيفه، وبالتالي فهو أكثر تركيزًا من المنتجات العادية المحتوية على الكافيين مثل القهوة.

وقال نايجل، إن ملعقة صغيرة من المسحوق الذي يستخدمه لوكلان،ـ تحتوي على ما يعادل 25 إلى 50 ملعقة من القهوة.

يمكن شراء حوالي 100 ألف ملليجرام من مسحوق الكافيين عبر الإنترنت مقابل 10 دولارات، هذا يعادل 1000 علبة من مشروبات الطاقة "ريدبول"، يجب ألا يستهلك الشخص العادي أكثر من 600 ملج من الكافيين في يوم واحد.

وأوضح والده، أنه من غير الواضح من أين اشترى" لوكلان" المسحوق، حيث أن عمليات البحث عن بياناته المصرفية وتاريخ البحث على الإنترنت لم تقدم أي أدلة، تعتقد العائلة أنه قد أخذ المسحوق من صديق أو زميل، لذلك من المحتمل ألا يكون لديه، فرصة لقراءة ملصق التحذير، وفهم التهديد الذي قد يمثله.

وحقيقة، أنه كان يحتفظ بمسحوق الكافيين في مخزن مطبخنا، حيث قد يخطئ أحدنا في تناوله كدقيق أو سكر، ويثبت ذلك أنه لو كان يعلم أنه يمثل تهديدا للعائلة لم يكن ليضعه فى المطبخ..

وأضاف، أنه من الجنون أن يكون هناك شيء خطير للغاية، ويكون متاحا بسهولة، يرجى تحذير أصدقائك، والتحدث إلى أطفالك، والتحقق من خزائن المطبخ، يبدو أن مسحوق الكافيين النقي مثل أي مسحوق أبيض آخر، ولكن ملعقة صغيرة منه سقتلك.

في عام 2018، أصدرت هيئة الأغذاء والأدوية الأمريكية (FDA)، بيانًا تحذر فيه من أن منتجات الكافيين النقية والمركزة بدرجة عالية تمثل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة، وساهمت في وفاة شخصين على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية، كما نشرت الوكالة إرشادات لمصنعي منتجات الكافيين النقية، أو عالية التركيز التي تباع كمكملات غذائية.

وحذرت هيئة الأغذية والأدوية، من أن "الفرق بين كمية آمنة، وكمية سامة، أو مهددة للحياة، من الكافيين في هذه المنتجات شديدة التركيز ضئيل للغاية.

وأوضحت أن الكميات الآمنة من هذه المنتجات قد يكون من الصعب أو شبه مستحيل قياسها بدقة، باستخدام أدوات قياس المطبخ الشائعة، يمكن أن تتسبب هذه المنتجات في دقات قلب سريعة، والنوبات، والموت، وتسبب في تفاقم الحالة ، وفقًا لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، يمكن أن يعاني المصابون أيضًا من القيء، والإسهال.

وقال التقرير، لدينا تصور أننا جميعا بحاجة إلى تناول مكملات اللياقة البدنية لتحسين صحتنا، ولكن "في الواقع"، بالنسبة لـ 95% منا، الذين يمارسون الرياضة لأسباب صحية، فإن اتباع نظام غذائي صحي متوازن مع عادات غذائية وتغذية جيدة النوعية هو كل ما نحتاج إليه.