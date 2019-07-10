مبادرة الرئيس لصحة المرأة: الكشف المبكر عن الأمراض يوفر رحلة علاج طويلة

وتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات تضم كل من، جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية". وتستمر المرحلة الأولى للمبادرة القومية للرئيس للكشف عن سرطان الثدى من أول يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل، وتستهدف 8 ملايين و726 ألف سيدة.

ويوجد 1030 وحدة صحية بــ 9 محافظات تقوم بفحص السيدات للكشف عن سركان الثدى ويتوفر بكل وحدة عيادة لتقديم الفحص الطبى الشامل والتوعية الكاملة للسيدات، وقال وكشف المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لشئون المعلومات الوحدات الصحية ما يقرب من 10 مراكز احالة لعلاج الحالات المصابة بأورام الثدى ويتوفر أيضا بكل مركز عيادتين، الأولى للفحص الشامل والثانية، تتضمن أخصائيين من الجراحين وجراحات الأورام وعينات الباثولوجية للتحقق من وجود الأورام.