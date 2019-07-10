لو رايح معاكى السوبر ماركت.. 6 حاجات مينفعش تجبيها لطلفلك عشان صحته

كتبت نهير عبد النبى

بكاء وصريخ هى الحيلة التى يستخدمها الأطفال مع الآباء لتنفيذ كل طلباتهم وشراء الحلوى والأشياء التى يفضلونها، ولكن قد يضر الآباء ابناءهم دون معرفة ذلك من خلال شراء الأطعمة التى تضر صحتهم لمجرد اصرار الطفل عليها.

وهنا يقدم اليوم السابع أنواع الأطعمة التى يجب أن تتجنبى شراءها لطفلك لحمايته من الأمراض وفقا لما ذكره موقع kidshealth



طفلة

1:ابتعدى عن شراء اللحوم المصنعة مثل "اللانشون، السجق، البسطرمة"، فهى من الأكلات التى تضر صحة الطفل وتسبب الأمراض.

2:تجنبى شراء الأطعمة دون وجود صلاحية عليها فقد تكون منتهية الصلاحية وتسبب التسمم.

3:تجنبى شراء المشروبات الغازية والعصائر المعلبة فمن الممكن استبدالها بالفواكه وعمل العصائر الطبيعية فى المنزل.

4:الأطعمة التى تحتوى على مواد حافظة مثل البطاطس المحمرة المغلفة.



التسوق

5:ابتعدى عن شراء الأطعمة المكشوفة وخصوصا الحلويات.

6:تجنبى شراء الوجبات السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون، فقد تسبب مرض السمنة والسكر، وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية.

من الأفضل شراء الخضروات والفواكه وعمل الأكلات التى يفضلها الطفل فى المنزل لضمان جودتها ونظافتها.