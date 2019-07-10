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لليوم الثانى.. سقوط شاب مجهول الهوية من قطار بالأقصر وإنشطار جسده نصفين

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:23 م
لليوم الثانى.. سقوط شاب مجهول الهوية من قطار بالأقصر وإنشطار جسده نصفين المجنى عليه
الأقصر – أحمد مرعى

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لليوم الثانى على التوالى، عثر الأهالى بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، على شاب على قضبان شريط السكة الحديد عقب سقوطه من القطار رقم 187 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك أمام قريه نجع أبو سعيد، ولقى مصرعه فى الحال بعد انشطار جسده إلى نصفين جراء الحادث.

 

والبداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطارًا من محطة سكك حديد إسنا، يفيد بمشاهدة السائق وكمسارى القطار رقم 833 القادم من أسوان إلى القاهرة جثة شاب على قضبان السكة الحديد أمام قرية نجع أبو سعيد وأبلغوا ناظر المحطة فى الحال.

 

وانتقلت سيارة إسعاف ورجال الشرطة، وتم العثور على الشاب دون أية أوراق وجسده مشطور نصفين، ومعه تذكرة من أسوان للقاهرة، وتم تجميع جثمان الشاب المتوفى ونقله لمشرحة مستشفى إسنا المركزى لحين الاستدلال على هويته وتسليمه لذويه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


الاقصر

اخبار الاقصر

مصرع شاب سقط من قطار بالاقصر

مدينة اسنا

مستشفي اسنا المركزي

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