لجنة للكشف عن تعاطى المواد المخدرة بين العاملين بحى غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

استقبل اللوء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حي غرب اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة الكشف على المواد المخدرة الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك لممارسة العمل المكلف به ويتمثل فى إجراء تحليل للكشف على المواد المخدرة على كافة موظفى حى غرب وتم التنبيه على كافة موظفى الحى بالتواجد بالمقر الدائم للجنة لإجراء الكشف وتسهيل وتيسير عمل اللجنة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على بناء مجتمع سوى حيث أن تعاطي المخدرات وإدمانها يمثل مشكلةً اجتماعية خطيرة باتت تهدد آمن المجتمع وسلامته، بل أصبحت خطراً داهماً يجتاحُ الإنسانية جمعاء، وتنعكس آثارها على المجتمع من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

و فى إطار الحملة القومية للكشف على المواد المخدرة وبتوجيهات الدولة لإجراء تحليل المخدرات للموظفين ولضمان انضباط سير العمل بكافة القطاعات الحكومية.

من ناحية أخرى شن حى المنتزة ثان شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق وردع المخالفين تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، و مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، وبرئاسة مسئول قطاع الخدمات بالحى.

وتضمنت الحملة القيام بالتفتيش على عدد من المحال التجارية والمخابز ومحال الجزارة والأسماك المتواجدة بشارع 45 قبلى.

و أسفرت الحملة عن تحرير محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، ولعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية، واحتياطات مخاطر الحريق ، وعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط وعدم حمل شهادات صحية، كما تم ابلاغ الأمن الصناعي لعدم وجود ترخيص ، بالاضافة الى تحرير محضر لعدم إعلان اسعار المشروبات .

جاءت الحملة بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وبمعاونة الجهات المختصة المتمثلة في ( مفتشي إدارة تموين المنتزه ، كبير إخصائيين كممثل عن مديرية الطب البيطري ، مفتش شئون بيئة بالحي ، ممثل عن إدارة رخص المحلات بالحي ، مفتش أغذية بالشئون الصحية بالمنتزه ، ممثل عن مكتب الأمن الصناعي بالمنتزه )

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى تم رصدها، وأكد الحى على استمرار الحملات مستمرة للحفاظ على الصحة العامة، والتأكد من مدى مطابقة المواد والسلع الغذائية للمعايير والمواصفات ومنع التلاعب بالأسعار ولتعميم فكرة المراقبة على الأسواق بنطاق الحى.