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عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يشيد بجهود مصر فى إنهاء ملف الانقسام الفلسطينى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:13 م
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يشيد بجهود مصر فى إنهاء ملف الانقسام الفلسطينى حلس
كتب- هاشم الفخرانى

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أشاد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، بجهود مصر في إنهاء ملف الانقسام، التي كانت وما زالت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته.

واستعرض حلس خلال لقاء عقد في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تطورات العملية السياسية، لا سيّما في هذه المرحلة التاريخية شديدة التعقيد، التي تتطلب التفاف الجميع حول القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس.

وقال: رفعنا جميعا شعار "لا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة" بمعنى أن فكرة إمارة بداخل قطاع غزة لن يكتب لها الحياة ولن يقبلها شعبنا الفلسطيني، ومن يفكر بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية فقد أجرم بحق وحدة الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن "فتح" الأكثر حرصا على تحقيق الوحدة وتجاوز كل الآلام من أجل مصالح شعبنا، ولدينا جاهزية لتجاوز الكثير من الآلام والتجارب المريرة لمواجهة التحديات والمخاطر الراهنة التي تحيط بقضيتنا كصفقة القرن التي بدأت منذ سنوات، والانقسام الفلسطيني كان أول فصولها.

وتابع حلس أن إسرائيل تعمل جاهدة على إنهاء الدولة الفلسطينية من خلال الجرائم والانتهاكات اليومية التي تقوم بها في الضفة الغربية، والاستيطان، وقطع الطرق، وما يحدث في القدس عاصمة دولة فلسطين لإنهاء أي فرصة لقيام الدولة الفلسطينية المتماسكة القابلة للحياة.

بدوره طالب نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء رفعت كلاب بضرورة تكاتف المتواجدين في الساحة المصرية في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة التي تواجه قضيتنا، وضرورة التنسيق الدائم مع سفارتنا بالقاهرة ممثلة بالسفير دياب اللوح لمواجهة التحديات الخطيرة التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وخدمة شعبنا.

من جانبه شدد سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح على رفض وإدانة قرارات الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها، ما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

 


فلسطين

مصر

الانقسام الفلسطينى

تل ابيب

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