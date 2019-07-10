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عاطلان يشرعان فى قتل مواطن بالسلام.. والمجنى عليه: "المتهمان خاضا فى عرضى"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:32 م
عاطلان يشرعان فى قتل مواطن بالسلام.. والمجنى عليه: "المتهمان خاضا فى عرضى" مشاجرة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت نيابة السلام، لأقوال المجني عليه "أسامة.م"، فى واقعة قيام عاطلين، بالتعدى عليه بسلاح أبيض داخل مقهي بالسلام.
 
وأدلي المجني عليه بأن المتهمين قاما بالخوض فى عرضه ورميه بالكلام الباطل، مدعين قيام نجلة عمه بالزواج عرفيا، مما أثار حفيظته وحاول الحاضرين بالمقهي التدخل لمنع وقوع مشاجرة، لكنهم تمادوا في الحديث وسبه وقذفه، فنشبت بينهم مشاجرة وعلي آثرها قام المتهمين بطعنه بسلاح أبيض.
 
وكان انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع شروع متهمين فى قتل شاب بالسلام، لبيان أسباب الواقعة.
 
وكشفت التحريات أن المتهمين هم "كريم. م"، و" حمدي.ع"، عاطلين، اعتدوا علي المجني "أسامة.م"، أثناء جلوسهم في أحد المقاهي، فنشبت بينهم مشاجرة وعلي أثرها قام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بالسلاح الأبيض. 
 
وكانت بداية الواقعة بورود إخطارا من مستشفي السلام التخصصي، لقسم السلام أول، يفيد بقيام عاطلين بالتعدي علي آخر بسلاح أبيض، أثناء جلوسهم بأحد المقاهي، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، من القبض على المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة التعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

نيابة السلام

الشروع فى القتل

قسم السلام

مشاجرة

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