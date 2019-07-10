ضبط 37 قضية مواد بترولية بأجمالى 154 ألف لتر بـ 6 محافظات

كتب إيهاب المهندس

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية لضبط الأسواق، وضبطت 37 قضية مواد بترولية بأجمالى 154 ألف و257 لتر مواد بترولية "سولار ـ بنزين"، بنطاق محافظات البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، بنى سويف، والمنيا.

وشملت المضبوطات 23 قضية تجميع مواد بترولية بأجمالى 104 ألف و690 لتر، وقضيتين تصرف بأجمالى 28 ألف و200 لتر، و5 قضايا امتناع عن بيع بأجمالى 21 ألف و367 لتر، وقضية بيع بالزيادة عن السعر الرسمى.

كما ضبطت 46 قضية بوتاجاز بعدد 2776 اسطوانة بنطاق محافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الفيوم، أسيوط، البحر الأحمر، أسوان، شملت 19 قضية بيع بالزيادة عن السعر الرسمى، و6 قضايا استخدام فى غير الغرض، و10 قضايا تجميع بعدد 2696 أسطوانة.