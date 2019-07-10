سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط 37 قضية مواد بترولية بأجمالى 154 ألف لتر بـ 6 محافظات

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:12 م
ضبط 37 قضية مواد بترولية بأجمالى 154 ألف لتر بـ 6 محافظات مواد بترولية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية لضبط الأسواق، وضبطت 37 قضية مواد بترولية بأجمالى 154 ألف و257 لتر مواد بترولية "سولار ـ بنزين"، بنطاق محافظات البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، بنى سويف، والمنيا.

وشملت المضبوطات 23 قضية تجميع مواد بترولية بأجمالى 104 ألف و690 لتر، وقضيتين تصرف بأجمالى 28 ألف و200 لتر، و5 قضايا امتناع عن بيع بأجمالى 21 ألف و367 لتر، وقضية بيع بالزيادة عن السعر الرسمى.

كما ضبطت 46 قضية بوتاجاز بعدد 2776 اسطوانة بنطاق محافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الفيوم، أسيوط، البحر الأحمر، أسوان، شملت 19 قضية بيع بالزيادة عن السعر الرسمى، و6 قضايا استخدام فى غير الغرض، و10 قضايا تجميع بعدد 2696 أسطوانة.

 

 

 


شرطه التموين

حملات شرطة التموين

السوق السوداء

قضايا بترولية

اسطوانات الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة