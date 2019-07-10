سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:17 م
صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية آثار مصرية
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تروج صحيفة "لا بروبينسا" الإسبانية على موقعها الالكترونى لزيارة مدينة الاقصر، ونشرت العديد من الصور للمدينة المصرية.

الاقصر 2

وقالت الصحيفة إن "مدينة الأقصر تعد جزءا رئيسا من الأماكن التى يجب مشاهدتها وزيارتها والتمتع بالتاريخ الذى تحمله هذه المدينة".

الاقصر 3

وقال إسبانى قام بزيارة الاقصر للصحيفة"ذهبت أنا وزوجتى للأقصر فى شهر فبراير، حيث كانت درجة الحرارة 25 درجة مئوية، فكانت الزيارة ممتعة إلى حد كبير".

الكتابة الفرعونية على جدران المعابد
الكتابة الفرعونية على جدران المعابد

وقال إن "هناك العديد من الأماكن التى يجب زيارتها، منها وادى الملوك، الذى يعتبر من أهم الأماكن الموجودة فى الأقصر ولابد من زيارتها".

السياح فى مدينة الاقصر
السياح فى مدينة الاقصر

وأعرب الإسبانى عن إعجابة بالتماثيل الفرعونية الموجودة فى الأقصر والذى منها امنحتب الثالث الذى يوجد فى وضعية الجلوس، ويضع يديه على ركبته وتتجه نظراته شرقا نحو نهر النيل وشروق الشمس.

تمثال امنحتب الثالث
تمثال امنحتب الثالث

 

الاقصر 4
الاقصر 4

 

الاقصر
الاقصر

 

امنحتب الثالث بالاقصر
امنحتب الثالث بالاقصر

الاقصر

الفراعنة

وادى الملوك

زيارة الاقصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجان وزارة السياحة تغادر للأراضى المقدسة لمعاينة سكن الحجاج

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:02 م

انتعاش الحياة الاقتصادية بمطروح فى أشهر الصيف .. المشروعات الشبابية فى السياحة والتجارة ملاذ المصطافين من شارع الإسكندرية إلى سوق ليبيا .. "بائعو البالة" الغناء وسيلتهم.. وسوق الفنادق والمنتجعات الأكثر رواجًا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:30 م

صور..كيف دعمت اكتشافات البعثة الأثرية المصرية السياحة بالأقصر؟.. الآثار أعادت عملها فى 2016 بعد توقف 5 سنوات.. انطلقت بحفر جبل ذراع أبو النجا وأخرجت مقابر فرعونية.. مقبرة "أوسرحات" و"أمنمحات" و1400 تمثال الأبرز

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:30 م

سريلانكا تخفض أسعار خدمات الطيران والضرائب لدعم السياحة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الرقابة الإدارية تحبط استيلاء منتحل صفة مندوب بجهة سيادية على أرض بـ5.4 مليار جنيه

الرقابة الإدارية تحبط استيلاء منتحل صفة مندوب بجهة سيادية على أرض بـ5.4 مليار جنيه

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد.. خضوع الأمير الفاشل أمام سخرية ترامب.. تميم يدفع 8مليارات دولار لسيده "دونالد" تكلفة توسيع قاعدة العديد نظير لقاء 6دقائق.. ورئيس أمريكا: أشكر الله أنها من أموالكم.. وقائم بأعمال وزير يستقبل "تميم" فى جراج

شاهد.. خضوع الأمير الفاشل أمام سخرية ترامب.. تميم يدفع 8مليارات دولار لسيده "دونالد" تكلفة توسيع قاعدة العديد نظير لقاء 6دقائق.. ورئيس أمريكا: أشكر الله أنها من أموالكم.. وقائم بأعمال وزير يستقبل "تميم" فى جراج

فيديو معلوماتى..المواعيد الجديدة للقطارات بعد تعديلات السكة الحديد

فيديو معلوماتى..المواعيد الجديدة للقطارات بعد تعديلات السكة الحديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة