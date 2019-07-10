صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

تروج صحيفة "لا بروبينسا" الإسبانية على موقعها الالكترونى لزيارة مدينة الاقصر، ونشرت العديد من الصور للمدينة المصرية.

وقالت الصحيفة إن "مدينة الأقصر تعد جزءا رئيسا من الأماكن التى يجب مشاهدتها وزيارتها والتمتع بالتاريخ الذى تحمله هذه المدينة".

وقال إسبانى قام بزيارة الاقصر للصحيفة"ذهبت أنا وزوجتى للأقصر فى شهر فبراير، حيث كانت درجة الحرارة 25 درجة مئوية، فكانت الزيارة ممتعة إلى حد كبير".



الكتابة الفرعونية على جدران المعابد

وقال إن "هناك العديد من الأماكن التى يجب زيارتها، منها وادى الملوك، الذى يعتبر من أهم الأماكن الموجودة فى الأقصر ولابد من زيارتها".



السياح فى مدينة الاقصر

وأعرب الإسبانى عن إعجابة بالتماثيل الفرعونية الموجودة فى الأقصر والذى منها امنحتب الثالث الذى يوجد فى وضعية الجلوس، ويضع يديه على ركبته وتتجه نظراته شرقا نحو نهر النيل وشروق الشمس.



تمثال امنحتب الثالث



الاقصر 4



الاقصر