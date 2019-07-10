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صورة مع بولسونار تفضح السفير الاسرائيلى لتناوله مأكولات محرمة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:55 م
صورة مع بولسونار تفضح السفير الاسرائيلى لتناوله مأكولات محرمة بولسونارو
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "البريوديكو" الإسبانية إن السفير الإسرائيلى فى البرازيل، يوسى شيلاى تعرض لفضيحة كبيرة بعد نشر صور له مع الرئيس البرازيلى "جايير بولسونارو" وهو يتناول مأكولات بحرية محرمة وفقا للشريعة اليهودية.

السفير الاسرائيلى فى البرازيل يتناول مأكولات محرمة
السفير الاسرائيلى فى البرازيل يتناول مأكولات محرمة

 

ووفقا للصحيفة فإن موقع السفارة الإسرائيلية فى البرازيل نشر صورة "سيلفى" تجمع شيلاى بولسونارو، على هامش المباراة النهائية بين البرازيل والبيرو لبطولة "كوبا أمريكا" الجنوبية لكرة القدم، وهما يتناولان الكركند، وهو  طعام "محرم" لدى اليهود.

 

وتعرض السفير الإسرائيلى بالبرازيل للعديد من الانتقادات وموجة سخرية على الشبكات الاجتماعية.

 


اسرائيل

البرازيل

السفارة الاسرائيلية

بولسونارو

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