دبلوماسية باكستانية تطالب بتعاون عالمى للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة

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حثت ممثلة باكستان الدائمة لدى الأمم المتحدة "مليحة لودى" اليوم (الأربعاء) مجلس الأمن الدولى التابع للمنظمة الدولية على التعاون من أجل القضاء على العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدة أن اتباع نهج العرض والطلب من أجل مكافحة المخدرات يعد أمرا أكثر فعالية.

وقالت لودي - في تصريحات خلال جلسة نقاشية مفتوحة بمجلس الأمن نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية مقتطفات منها - إنه يمكن للمجتمع الدولي من خلال الجهود الإقليمية والدولية الجماعية العمل على وقف مختلف المصادر التي تدعم الجماعات الإرهابية من خلال الجريمة المنظمة، مشيرة إلى "أننا سنواصل العمل من أجل القضاء على الصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقتنا".

وأضافت أن تصميم باكستان على القضاء على الإرهاب يعد أمرا واضحا ولا يتزعزع من أجل حمايتها وحماية باقي دول العالم، مشيرة إلى أن هناك خطوات يجب اتباعها من أجل تحقيق هذا الأمر من بينها تخصيص الموارد المناسبة من أجل فهم العلاقة بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل أفضل، وأيضا إعادة فرض سيطرة الحكومة على الأراضي التي يتم استخدامها لإنتاج المخدرات فضلا عن تعزيز التنمية من أجل توفير سبل معيشة بديلة.