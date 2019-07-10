سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

حزب" هلموا لتونس": كل الأحزاب اتصلت بنا للتحالف فى الانتخابات عدا النهضة الإخوانى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:06 م
حزب" هلموا لتونس": كل الأحزاب اتصلت بنا للتحالف فى الانتخابات عدا النهضة الإخوانى
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس حزب "هلموا لتونس" مصطفى صاحب الطابع، إن حزبه لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية، مرجّحا دعم شخصية قادرة على خلق الفارق، وفق تعبيره.
 
وذكر صاحب الطابع خلال ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الاربعاء ، ونقلتها وسائل الإعلام المحلية،  ان الحزب سيشارك في الانتخابات التشريعية بـ 24 قائمة، لافتا الى أنهم سينتهون قريبا من تشكيل القائمات، قائلا: "إن أغلب الشخصيات المترشحة ضمن قائمات الحركة من المدنيين".
 
وقال في سياق متصل إن كل الأحزاب اتصلت بهم لطرح مسألة التحالف خلال الانتخابات إلا حركة النهضة.
 
وحزب "هلموا لتونس" هو أوّل حزب سياسي تونسي أسّسه عسكريون متقاعدون وهم من حملة السلاح السابقين.
 
 يذكر  الحزب الجديد يترأسه مصطفى صاحب الطابع، وهو ضابط سابق بالجيش، اختار لحزبه شعار "نعيد المعالي ونبني الجديد".
 
 

هلمو لتونس

حزب تونسى

النهضة الاخوانى

انتخابات تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تونس تشارك لأول مرة فى قمة أعمال الكوميسا والمعرض الدولى المصاحب

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:20 م

انتخابات تونس: لن نمنع المنتقبات من أداء حقهن فى التصويت

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:32 م

رئيس انتخابات تونس: الهيئة تتعرض لضغوط بسبب تعديل القانون

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:16 م

انتخاب تونس عضوا فى مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:00 م

اليونسكو: انتخاب تونس على رأس اللجنة المتعلقة بحماية التراث الثقافى المغمور بالمياه

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة