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جمال شعبان: "كرامة الطبيب" عنوان برنامجى فى انتخابات نقابة الأطباء

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:03 م
جمال شعبان: "كرامة الطبيب" عنوان برنامجى فى انتخابات نقابة الأطباء الدكتور جمال شعبان المرشح نقيبا للأطباء
كتبت آية دعبس

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أكد الدكتور جمال شعبان، المرشح نقيبا للأطباء، أن ترشحه لهذا المنصب جاء انطلاقا من حرصه على ضمان حياة كريمة لكل الأطباء، بكل ما تحمله كلمة كرامة من معان نبيلة، مشيرا إلى أنه لديه مشروعات وأفكار عديدة تهدف إلى ضمان حياة أفضل للأطباء.
 
وأضاف شعبان، فى بيان، أنه سيعمل على إصلاح بعض التشوهات التى شابت الصورة الذهنية السائدة فى المجتمع المصرى عن الطبيب، والتى انعكست بشكل كبير على علاقة الطبيب بالمريض، وتسببت فى العديد من المشاكل داخل المستشفيات.
 
ونوه أن التدريب والتعليم الطبي المستمر، والارتقاء بمهارات وقدرات الطبيب المصرى، من الأفكار التي تتصدر أحلامه لنقابة الأطباء، وهو ما سيبحث تنفيذه بالتعاون مع خبراء من داخل مصر وفِي كل دول العالم.    
 
وأشار إلى عزمه تفعيل كافة آليات العمل النقابى الرصين لإبراز أحقية الطبيب في صرف بدل عدوى عادل، والنضال فى سبيل إرساء قيم الحق والعدل فى تلك القضية، إلى جانب العمل على الارتقاء بمقرات إقامة الأطباء فى المستشفيات، وضمان الوصول بها إلى المستوى الذي يليق بسمعة الطبيب المصرى المعروفة في العالم أجمع. 
 
وقال إنه سيبحث مع شيوخ القانون كيفية تفعيل دور النقابة فى تعاقدات الأطباء مع إدارات المستشفيات الخاصة؛ لضمان حقوق الطبيب المادية والأدبية، وتذليل أي عقبات تواجه صغار الأطباء وتدفعهم للهجرة خارج وطنهم، إلى جانب مراجعة عقود الأطباء مع مكاتب التوظيف والتسفير لضمان أجر عادل وحياة كريمة ومستقبل أفضل للطبيب.
 
ولفت إلى أنه سيسعى إلى التواصل مع الجهات المعنية، الموفقة على إنشاء مقر للسجل المدني لاستخراج المستندات الرسمية من بطاقات وشهادات ميلاد الرقم القومي من داخل النقابة، وكذلك إنشاء مقر للشهر العقارى.
 
وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت ترشح 21 طبيب على مقعد النقيب العام، بانتخابات التجديد النصفى المقرر لها 11 أكتوبر المقبل، وفتح باب الترشح 14 يوليو الجارى.

جمال شعبان

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نقيب الاطباء

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