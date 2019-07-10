تشييع جثمان الدكتور منصور عبد الوهاب من مسجد السيدة نفيسة

شيع منذ قليل أساتذة كلية الألسن بجامعة عين شمس وأساتذة قسم اللغة العبرية، جثمان الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، وذلك من مسجد السيدة نفيسة.

ونعت كلية الألسن بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، وبالنيابة عن الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بالكلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، داعيين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



والدكتور منصور عبد الوهاب هو أستاذ الدراسات العبرية بكلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغات السامية، ورئيس قسم الترجمة العبرية للمنظمة العربية المناهضة للتميى، ومحلل سياسى بشئون الصراع العربى الإسرائيلى وكان مترجما بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام.

قام بالإشراف العلمى على فيلم أولاد العم وأدى دور الحاخام فى هذا الفيلم، وقام بالإشراف العلمى على مسلسل فرقة ناجى عطا الله وعلى مسلسل الصفعة، وله أبحاث كثيرة عن المجتمع الإسرائيلى والقدس منها بحث عن صورة العربى فى مناهج التعليم.



وحرب أكتوبر وانعكاسها على المسرح الإسرائيلى، وشبه جزيرة سيناء بين الفكر الدينى اليهودى والوجدان الإسرائيلى، وفتاوى الحاخامات- رؤية موضوعية لجذور التطرف فى المجتمع الإسرائيلى، وشخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى المعاصر بين حتمية الحرب وصراع السلام، والمرأة الإسرائيلية بين الفكر الدينى اليهودى والمجتمع المدنى فى إسرائيل.