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تزايد قلق أوروبا بعد فشل إسبانيا لتشكيل حكومة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:03 ص
تزايد قلق أوروبا بعد فشل إسبانيا لتشكيل حكومة رئيس حزب بوديموس
كتبت فاطمة شوقى

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تقترب إسبانيا من هاوية الانتخابات العامة الجديدة، والتى تعد الرابعة فى أربع سنوات، ويتزايد القلق الأوروبى لوصول إسبانيا إلى طريق مسدود بعد فشلها فى تشكيل حكومة جديدة.
 
ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فإن المفاوضات الجارية بين الأحزاب السياسية، خاصة بين الحزب الاشتراكى العمالى وبوديموس، فى أعقاب استحالة قيام بيدرو سانتشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بتشكيل حكومة بمفرده، لعدم حصوله على أغلبية فى الكونجرس الإسبانى.
 
وتخشى المؤسسات الأوروبية من فشل سانتشيز من نيل ثقة البرلمان فى 23 يوليو الجارى، ما سيؤدى فى نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات جديدة، ما يهدد الثقة فى الاقتصاد الرابع فى منطقة اليورو.
 
وأضافت الصحيفة أن إسبانى لاعب أساسى على الصعيد الأوروبى فى هذا الوقت لأنها من الدول القليلة التى صمدت أمام الموجة المناهضة للمشروع الأوروبى، والدولة الكبرى الوحيدة التى يحكمها الاشتراكيون.

اسبانيا

اوروبا

الانتخابات الاسبانية

الحكومة الاشتراكية

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