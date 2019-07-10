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تجمع الحبس والغرامة.. أعرف عقوبات التخريب والإتلاف وقتل الحيوانات عمدا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:55 م
تجمع الحبس والغرامة.. أعرف عقوبات التخريب والإتلاف وقتل الحيوانات عمدا صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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حدد قانون العقوبات فى الباب الثالث عشر منه العقوبات الواقعة على الشخص حال التخريب والإتلاف، وكذا حال القتل العمد للحيوانات.

ونصت المادة 355 على "يعاقب بالحبس مع الشغل:

- كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا

- كل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. ( مادة 356 ).

ونصت المادة 357 على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".

أما عن وقائع الإتلاف فنصت المادة 358 على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدًا أو علامات مجعولة حدًا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدًا لأملاك أو جهات مستغلة.

وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

كما نصت المادة ( 359 ) على "كل من تسبب عمدًا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى فى حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد أو بالسجن المؤبد".


قانون العقوبات

عقوبة التخريب والإتلاف

قتل الحيوانات عمدا

عقوبة قطع الأشجار

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