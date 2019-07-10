بداية الثلاثينات هو العمر الحقيقى لنمو ونضج العقل.. اعرف اكتر

كتبت إيناس البنا

على الرغم من أنه لم يتم تحديد أى عمر محدد على أنه العمر الذى ينضج فيه الدماغ البشرى تمامًا، لكن أشارت جريدة " واشنطن بوست" إلى أن العديد من العلماء يتفقون على أن المخ لا يصل إلى مرحلة النضج حتى منتصف العشرينات على الأقل.

تشير بعض الدراسات إلى أن الدماغ يستمر فى التطور حتى أوائل الثلاثينيات.



نمو الدماغ

خلصت دراسة أجراها المعهد الوطنى للصحة الأمريكي" NICE" إلى أن المنطقة فى المخ التى تتحكم فى السلوك المحفوف بالمخاطر لا تتطور بشكل كامل حتى حوالى 25 عامًا، ولكن دراسات إضافية فى معهد علم الأعصاب الإدراكى فى جامعة كوليدج فى لندن، استخدمت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى على أدمغة 200 فرد تتراوح أعمارهم بين 7 و 27 عامًا وخلصت إلى أن القشرة المخية فى الدماغ، التى تحكم عملية صنع القرار، اضطرت إلى العمل بجدية أكبر عند الشباب أكثر من أدمغة البالغين الأكبر سناً.

الأطفال والشباب لديهم المزيد من المادة الرمادية فى أدمغتهم، ويعتقد بعض الباحثين أن هذا يعوق كفاءة العقول الشابة فى معالجة المعلومات، ومع تقدم الناس فى السن، تتناقص كمية المادة الرمادية فى المخ وتحدث عمليات النقل العصبية بسرعة وكفاءة أكبر بكثير.