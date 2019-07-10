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انقطاع التيار الكهربى عن العاصمة الأرمينية يريفان

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:29 م
انقطاع التيار الكهربى عن العاصمة الأرمينية يريفان انقطاع الكهرباء
أ ش أ

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عمّ انقطاع للتيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، العاصمة الأرمينية يريفان متسببًا فى ظلام دامس بالعاصمة لعدة ساعات، وقال مسؤولون أرمينيون - حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية - إن التيار الكهربائى بدأ يعود للعاصمة بشكل جزئي.

وأفادت يورونيوز بأن حوالى ثلث مناطق العاصمة الأرمينية لا تزال بلا تيار كهربائي، وقال متحدث باسم الحكومة، لم يُذكر اسمه، إن انقطاع التيار الكهربائى الواسع كان نتيجة للتقلبات فى تردد الإمداد بمحطة يريفان للطاقة الحرارية، مضيفًا أن حركة قطارات الأنفاق توقفت فى العاصمة بسبب ذلك.


يُشار إلى أن المناطق المحيطة بالعاصمة الأرمينية يريفان كانت أقل تأثرًا بالحادث.


انقطاع الكهرباء

أرمينيا

يريفان

قطارات الأنفاق

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