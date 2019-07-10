"النيابة" تطلب تحريات المباحث حول حريق كنيسة الأنبا بولا وتندب المعمل الجنائى

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائى لكشف أسباب حريق كنيسة الأنبا بولا ،كما طلبت النيابة تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ونشب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وانتقلت 10 سيارات الإطفاء لإخماد.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الانبا بولا بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتم تعزيزها بـ 3 خزانات مياة وتم فرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.