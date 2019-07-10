سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

"النيابة" تطلب تحريات المباحث حول حريق كنيسة الأنبا بولا وتندب المعمل الجنائى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:02 م
"النيابة" تطلب تحريات المباحث حول حريق كنيسة الأنبا بولا وتندب المعمل الجنائى حريق كنيسة الانبا بولا
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائى لكشف أسباب حريق كنيسة الأنبا بولا ،كما طلبت النيابة تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

ونشب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وانتقلت 10 سيارات الإطفاء لإخماد.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الانبا بولا بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتم تعزيزها بـ 3 خزانات مياة وتم فرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.


كنيسة الانبا بولا

حريق كنيسة الانبا بولا

حدائق القبة

الحماية المدنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو معلوماتى..المواعيد الجديدة للقطارات بعد تعديلات السكة الحديد

فيديو معلوماتى..المواعيد الجديدة للقطارات بعد تعديلات السكة الحديد

المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة