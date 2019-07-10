النيابة تطلب التقرير الطبى لعامل أصيب بطلق خرطوش فى مشاجرة بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة التقرير الطبي الخاص بعامل أصيب بطلق خرطوش أطلقه تجاهه عاطل بسبب خلافات بينهما، وأمرت بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه، فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لضبط عاطل، لاتهامه بإطلاق النار على عامل بالحوامدية، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإصابة شخص بطلق نارى خرطوش.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل أطلق النار على عامل من فرد خرطوش، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم نقل المجنى عليه، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.