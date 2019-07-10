النيابة تطلب التحريات حول سرقة قرط ذهبى من طفلة فى العجوزة

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول استدراج سيدة مجهولة الهوية لطفلة بمنطقة العجوزة وسرقة قرطها الذهبى للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد تعرض طفلة لسرقة قرطها الذهبي.

وذكر والد الطفلة، أن سيدة مجهولة الهوية استدرجت ابنته طالبة الابتدائى، واستولت على قرطها الذهبى وفرت هاربة.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.