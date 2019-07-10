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المتهمون بسرقة المواطنين فى مصر القديمة : خطفنا 3 هواتف

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:27 م
المتهمون بسرقة المواطنين فى مصر القديمة : خطفنا 3 هواتف سرقة هاتف - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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اعترف عاطلين متهمين بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى مصر القديمة، أنهم قاموا بسرقة 3 هواتف محمولة من ثلاثة مواطنين بأسلوب الخطف.

 

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عنصرين إجراميين - سبق اتهامهما فى 10 قضايا "سرقة"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، حال استقلالهما مركبة توك توك "ملك الأول"، وبحوزتهما 3 هواتف محمول "مجهولة المصدر.

 

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهمين، بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين


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