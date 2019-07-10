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"القضاة" يهنئ رئيس القضاء الأعلى.. والمجلس يعقد أول اجتماع بتشكيله الجديد

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:07 م
"القضاة" يهنئ رئيس القضاء الأعلى.. والمجلس يعقد أول اجتماع بتشكيله الجديد المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

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استقبل المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بدار القضاء العالى، مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، حيث قدم المجلس التهنئة لرئيس محكمة النقض لتوليه منصبه الجديد.

 

وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن اللقاء تناول أمور القضاء فى المرحلة القادمة، وما يتطلع إليه القضاة من الرئيس الجديد فى سبيل النهوض بشئونهم ورعايتهم لتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.

 

وقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى الشكر لمجلس إدارة النادى ووعدهم ببذل كل جهد لإعلاء شأن القضاة لتحقيق العدالة المنشودة.

 

كما عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى اجتماعا بتشكيله الجديد برئاسة عصر، حيث بحث نظر عدة موضوعات منها، تجديد الإعارات والتداول فيما يخص شئون القضاة والمتقاضين، والاتفاق على الرؤى المشتركة فى كل المسائل القضائية.

 


مجلس القضاء الأعلى

نادى القضاة

رئيس محكمة النقض

التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى

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