القضاء الألمانى يحكم بالمؤبد ضد عراقى متهم بقتل واغتصاب مراهقة

أدان القضاء الألمانى، عراقيا، اغتصب وقتل مراهقة، بالسجن المؤبد، بعدما تحولت القضية إلى قضية رأى عام، واستغلها اليمين المتطرف فى ألمانيا للتنديد بالمهاجرين.

وحسبما قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، استغل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ومتطرفون آخرون القتل الوحشى للمراهقة "سوزانا ماريا فيلدمان"، بعمر 14 عاما، فى حملتهم ضد سياسات المستشارة أنجيلا ميركل الخاصة باللجوء.

وأدانت المحكمة المتهم "على بشار"، الذى رُفض طلبه للجوء، بالقتل وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

ورأت المحكمة التى عقدت فى فيسبادن، المدينة التى وقعت فيها جريمة القتل فى مايو العام الماضى، إن الجريمة تنطوى على قسوة استثنائية، أى أنه من المستبعد منحه إطلاق سراح مشروط بعد 15 عاما فى السجن.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن بشار يبلغ من العمر 22 عاما، ووصل ألمانيا فى أكتوبر 2015.