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الحكومة الموريتانية تعقد أول جلسة حوار مع قوى المعارضة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:19 ص
الحكومة الموريتانية تعقد أول جلسة حوار مع قوى المعارضة محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس موريتانيا المنتخب
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بدأت فى الموريتانية "نواكشوط"، مساء أمس الثلاثاء، أول جلسة حوار بين الحكومة والمعارضة.

وقال النائب البرلمانى بيرام ولد اعبيدى الحاصل على المرتبة الثانية فى الانتخابات الرئاسية، التى شهدتها موريتانيا الشهر الماضى خلال مؤتمر صحفى مع الناطق باسم الحكومة الموريتانية سيدى على ولد محمد خونا، إن الحوار سيشمل مرشحى المعارضة الأربعة، مشيرا إلى أن ما تقوم به المعارضة من حوار وتفاوض ونقاش مع النظام يتم بصفتها معارضة موحدة وفق الأسس والأفكار والمواقف التى يتفق عليها المرشحون الأربعة


وشكر القيادى المعارض، الحكومة الموريتانية على قبول دعوة المعارضة لحل المشاكل العالقة عن طريق التفاوض، لافتا إلى أن اللقاء تناول تقديم نظرة المعارضة للعلاقة التى يجب أن تجمعها بالنظام وكيفية تنقية الأجواء بين الطرفين


وأضاف ولد اعبيد أن اللقاء تناول أيضا الواقع السياسى فى البلاد وواقع حقوق الإنسان والتعايش والقضايا الاجتماعية الهامة بالنسبة للمواطنين، إضافة إلى ضرورة إطلاق سراح المحتجزين وتوقيف كل المتابعات القضائية ضد كل المعارضين فى الخارج.


وأكد الناطق باسم الحكومة سيدنا على ولد محمد خونا إنه حضر اللقاء تلبية لدعوة من مرشح الرئاسة السابق بيرام ولد اعبيد، مشيرا إلى أنه استمع لطرح المعارضة المتعلق بتطبيع العلاقة مع النظام


وأضاف ولد محمد خونا أن لجنة تابعة للمعارضة ستتولى صياغة رؤية المعارضة للعلاقة بين الطرفين ومن ثم سيستلمها النظام للإجابة عليها.


ويعتبر هذا أول لقاء بين الحكومة وقادة المعارضة الرافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن فوز الفريق أول محمد ولد الشيخ الغزوانى بولاية رئاسية مدتها خمس سنوات.


محمد ولد الشيخ الغزوانى

موريتانيا

المعارضة

الانتخابات الرئاسية

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