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الاوقاف تعلن بدء اختبار المتقدمين لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم الاثنين

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:15 م
الاوقاف تعلن بدء اختبار المتقدمين لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم الاثنين وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الاوقاف، عن بدء إجراء  اختبارات القبول للمتقدمين لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم سواء المتقدمين عبر موقع الوزارة أو المتقدمين بطلبات باليد بالمديرية و الإدارات  وذلك يوم الاثنين.

ونبهت وزارة الأوقاف، على جميع المتقدمين عبر الموقع التوجه إلى مديرية أوقاف أسيوط  لتسليم الملف الشخصى متضمنًا (طلب التقدم) المرفق بعد طبعه وملئه ، "صورة المؤهل ، صورة الرقم القوم، صورتين شخصيتين حديثتين، ملف لحفظ الأوراق " فى الفترة من الاثنين 8 /7 / 2019 إلى الخميس 11 / 7 / 2019 .


 

 


وزارة الاوقاف

اختبارات

تعينات

مراكز محفظة القران الكريم

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