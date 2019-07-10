الاوقاف تعلن بدء اختبار المتقدمين لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم الاثنين

أعلنت وزارة الاوقاف، عن بدء إجراء اختبارات القبول للمتقدمين لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم سواء المتقدمين عبر موقع الوزارة أو المتقدمين بطلبات باليد بالمديرية و الإدارات وذلك يوم الاثنين.

ونبهت وزارة الأوقاف، على جميع المتقدمين عبر الموقع التوجه إلى مديرية أوقاف أسيوط لتسليم الملف الشخصى متضمنًا (طلب التقدم) المرفق بعد طبعه وملئه ، "صورة المؤهل ، صورة الرقم القوم، صورتين شخصيتين حديثتين، ملف لحفظ الأوراق " فى الفترة من الاثنين 8 /7 / 2019 إلى الخميس 11 / 7 / 2019 .



