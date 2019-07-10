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استعجال التقرير الطبى حول حالة ربة منزل طعنت نفسها بسكين فى دار السلام

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:56 م
استعجال التقرير الطبى حول حالة ربة منزل طعنت نفسها بسكين فى دار السلام جثة - أرشيفية
كتب سليم على

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استعجلت نيابة دار السلام، تقرير الطب الشرعي المبدئى، حول طعن ربة منزل نفسها بالخطأ، ما أسفر عن وفاتها وهي حامل في الشهر السابع، خلال تشاجرها مع والداها.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن والد المجنى عليها أكد أنها جرحت نفسها بسكين المطبخ دون قصد أثناء تشاجرها، لرفضها العودة إلى بيت زوجها، وهددتنا بالانتحار إذا أرغمناها على العودة، وأثناء تهديدها بالانتحار، طعنت نفسها عن طريق الخطأ، فنقلوها إلى المستشفى، لكنها توفيت بعد أيام من تلقيها العلاج، بينما توفي جنينها يوم الواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغًا من عامل، مفاده تعرض ابنته "مروة سيد" حامل فى الشهر السابع، 40 سنة، مقيمة بدائرة القسم، لطعنة نافذة باستخدام سكين، حيث أصابت نفسها عن طريق الخطأ، خلال مشادة كلامية نشبت بينهما لحل الخلاف بينها وبين زوجها، للرجوع لمنزلها، وتوفيت بعد نقلها للمستشفى العام.

 

 

 

 


سيدة تطعن نفسها

دار السلام

محكمه جنوب القاهره

نيابة دار السلام

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