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إيران: "زمن تنفيذ الاتفاق النووى من جانب واحد قد ولّى"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:04 م
إيران: "زمن تنفيذ الاتفاق النووى من جانب واحد قد ولّى" حسن روحانى
كتب سمير حسنى

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أفادت تقارير إعلامية برفض إيران المطالب الأوروبية بالالتزام بالاتفاق النووى، وقالت طهران "إن زمن التنفيذ من جانب واحد قد ولّى".

 

وكان دبلوماسيون قالوا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء فى اجتماع مغلق اليوم الأربعاء، أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%، أى بما يفوق مستوى 3.67 % الذى يسمح به الاتفاق النووى مع القوى العالمية.

 

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد قالت سابقا أن إيران تجاوزت حد النقاء المسموح به عند 3.67%.

 

وذكرت الوكالة، التى تراقب تنفيذ الاتفاق، اليوم الأربعاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليا 213.5 كيلوجرام، أى أنه يفوق الحد المسموح به فى الاتفاق وهو 202.8 كيلوجرام ويزيد عن الحد الذى تحققت منه الوكالة فى الأول من يوليو تموز وكان 205 كيلوجرامات.


حسن روحانى

طهران

ايران

الاتفاق النووى

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