إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل محمد م، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى الانضمام وآخرين لجماعة الإخوان الإرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية 192 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأسندت النيابة إليه تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.