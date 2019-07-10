أعضاء الدستورية يكرمون رئيسها بعد بلوغه سن المعاش والفصل فى 227 حكما

كتب إبراهيم قاسم

اجتمعت اليوم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، لتكريم المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة، لاكتمال عطائه وبلوغه سن انتهاء الخدمة بعد أن تمكن من إنجاز 227 حكمًا.

وأكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها، أن جميع قضاة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا عبروا عن مشاعرهم الطيبة تجاه رئيس المحكمة الذى بلغ سن المعاش، وذلك لما لمسوه خلال العام القضائى المنصرم من حُسن الخلق، وغزارة العلم، وإزكاء روح المودة والإخاء فى مجال العمل، وهو ما كان له أبلغ الأثر فى الارتقاء بالعمل الفنى وإنجاز ما تم إنجازه من أحكام، وتمنوا له موفور الصحة والسعادة والتوفيق.