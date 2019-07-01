موسكو: المباحثات الروسية الأمريكية بأوساكا تبعث على التفاؤل بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن المحادثات التي عُقدت بين روسيا والولايات المتحدة، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، تبعث على التفاؤل بشأن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال ريابكوف - في تصريح أوردته وكالة (تاس) الروسية للأنباء - "إن محادثات أوساكا تمهد للنظر إلى مستقبل العلاقات بين البلدين بقدر من التفاؤل".. مُعربًا عن استعداد الجانب الروسي للمضي قدمًا في الحوار مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن ذلك يعتمد على القيادة الأمريكية.

كما أعرب الدبلوماسي الروسي عن ترحيب بلاده ببوادر الالتزام التي قدمتها الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضي، من أجل دفع علاقات التعاون بين البلدين.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد محادثات استغرقت 80 دقيقة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، مُشيرًا إلى أن مناخ الاجتماع كان جيدًا للغاية، حيث أبدى زعيما البلدين استعدادهما لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بداية من الملف الاقتصادي وحتى الاستقرار الاستراتيجي.