سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 09:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 23 فى هجوم على قرية تسكنها قبائل الفولانى فى مالى

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:33 م
مقتل 23 فى هجوم على قرية تسكنها قبائل الفولانى فى مالى مسلحون فى مالى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول محلي إن 23 شخصا على الأقل قتلوا فيما لا يزال 300 آخرين في عداد المفقودين إثر هجوم أمس الأحد، على قرية تقطنها قبائل الفولاني، وهم من الرعاة، في وسط مالي حيث يستعر العنف العرقي منذ شهور.

 

وتعرضت قريتان أخريان تسكنهما عرقية الفولاني لهجوم مساء أمس ضمن سلسلة من الهجمات الدامية المتبادلة بين الرعاة والمزارعين من عرقية الدوجون والتي أججها هذا العام الوجود المتزايد لجماعات إسلامية مسلحة.

 

وقال هارونا سانكاري المسؤول المحلي في قرية أوينكورو القريبة من القريتين إنه بعد الهجوم على قرية ساران اقتحم المهاجمون قرية بيدي لكن سكانها كانوا قد فروا بالفعل.

 

وحمل المسؤول عرقية الدوجون مسؤولية الهجوم.

 

وأضاف "عندما وجدوها (بيدي) خالية من السكان أحرقوا القرية والمنازل وهاجموا الماشية".

 

وأكد مسؤولون محليون آخرون وقوع الهجوم لكن دون معلومات عن عدد القتلى.

 

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع السلطات المركزية أو الجيش للتعليق.

 

وفي واقعة منفصلة بوسط مالي قُتل 12 مدنيا، منهم رضيع، أمس الأحد عندما اصطدمت حافلة تقلهم بلغم أرضي مما أسفر عن انفجاره.

 

وقال المسؤول المحلي إسياكا جانامي إن الحادث أسفر عن مقتل جميع الركاب.

 


مالى

مسلحون

هجوم مسلح

عرقية الدوجون

عنف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة