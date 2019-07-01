مقتحمو برلمان هونج كونج يطالبون باستقالة مسئولين والتحقيق فى عنف الشرطة

كتب: أحمد علوى

قالت قناة "سى إن إن" الأمريكية، إن المحتجين الذين اقتحموا البرلمان فى هونج كونج أعلنوا أنهم لن يغادروه قبل منتصف الليل، مشيرين إلى مغادرتهم بشكل رسمى وكامل للمقر بعد انتهاء ذلك الوقت.

وأصدر المحتجين قائمة تضم عشرة مطالب، ومن بينها أن يتم إجراء اقتراع عام، واستقالة المسئولين البارزين الذين لهم صلة بمشروع قانون تسليم المشتبه بهم فى هونج كونج إلى البر الرئيسى الصينى، كما طالبوا بفتح تحقيق فيما ارتكبته الشرطة من أعمال وحشية خلال أعمال تظاهراتهم الاخيرة.

ومن ضمن المطالب، إطلاق سراح جميع المحتجين الذين ألقى القبض عليهم بعد التظاهرات التى نُظمت فى التاسع من شهر يونيو الماضى، وتحديد هذا التاريخ ليكون إجازة رسمية فى البلاد.

كما لفتت الشبكة الأمريكية إلى أن قوات الشرطة تجمعت أمام المبنى وأطلقت الغاز المسيل للدموع وتحركت إلى داخله، كما تم رصد عدد كبير من سيارات الشرطة تتجه صوب موقع الاحتجاج، فيما يحاول عدد من المحتجين الفرار.

وتشهد هونج كونج معارضة واسعة النطاق لاقتراح الحكومة بالسماح بتسليم المشتبهين بهم للبر الرئيسى الصينى لمواجهة تهمهم.