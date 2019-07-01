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مسجلان يكشفان هوية عميلهما: تخصصنا فى سرقة شاشات العرض من فيلات الشيخ زايد

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:00 ص
مسجلان يكشفان هوية عميلهما: تخصصنا فى سرقة شاشات العرض من فيلات الشيخ زايد صورة ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف مسجلان خطر تم القبض عليهما، لاتهامهما بسرقة عدد من الفلل بالشيخ زايد، أنهما تخصصا فى سرقة الأجهزة الكهربائية، وخاصة شاشات العرض الحديثة، من فلل طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وأضاف المتهمان، أنهما يبيعان المسروقات لأحد عملائهما، أرشدا عن هويته، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم إحالتهما إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط مسجلين خطر، فى سرقة محتويات عدد من الفلل بالأحياء الراقية.

وبتكثيف التحريات، ورصد تحركات المتهمين، وإعداد عدة أكمنة، تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب لهما، وأرشدا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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