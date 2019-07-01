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"مروة" بنت الشرقية الأولى بالدبلومات الفنية: هكمل المشوار فى كلية التربية

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:48 م
"مروة" بنت الشرقية الأولى بالدبلومات الفنية: هكمل المشوار فى كلية التربية الطالبة مروة السيد محمد علي فياض وأسرتها
الشرقية - إيمان مهنى

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استقبلت الطالبة مروة السيد محمد على فياض، خبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى "التعليم والتدريب المزدوج"، بالزغازيد و الفرحة العارمة التى عمت أرجاء المنزل .
 
وأعربت الطالبة الحاصلة على المركز الأول، عن فرحتها الشديدة، لتحقيقها ما كانت تطمح به منذ عامها الدراسى الأول بالتعليم الفنى فى حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية.
 
وقالت الطالبة خريجة مدرسة سلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج الكائنة بالمجاورة 9 بمدينة العاشر من رمضان، لـ " اليوم السابع "، إن توفيق ربنا وسعي طول رحلة سنوات الدراسية كلله الله بالنجاح، مضيفة: "التحقت بالتعليم الفنى بناء على رغبتى الشخصية على الرغم من أن مجموعى بالمرحلة الإعدادية كان يؤهلنى للالتحاق بالثانوى العام، إلا أننى أرادت أن ابتعد عن ضغوطات الثانوية العامة خاصة أن مجالات التعليم كثيرة ويمكن لأى طالب التفوق فى مجاله .
 
وأكدت الأولى علي الجمهورية، أنها ستلتحق بكلية التربية النوعية لاستكمال دراستها، لافتة إلى أن صديقتها التى تسبقها فى التعليم بنحو 3 سنوات كانت قدوة لها بعدما حصدت المركز الأول فى التعليم الفنى على مستوى الجمهورية .
 
وعن تفوقها الدراسى، أشارت إلى أن الدراسة كان مقسمة ما بين النظرى والعملى، حيث كنا نتلقى المواد النظرية فى المدرسة لمدة 3 أيام فى الأسبوع ونتوجه لأحد المصانع المتعاقدة مع المدرسة للتدريب لمدة 4 أيام فى الأسبوع إلى جانب تقاضينا أجر"، لافتة إلى إنها كانت تذاكر دروسها لمدة 4 أو 5 ساعات خلال أيام الدراسة فى المدرسة فيما تقل المدة عن ذلك خلال أيام التدريب والعمل فى المصنع.
 

 


الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الصف الثالث

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