"مروة" بنت الشرقية الأولى بالدبلومات الفنية: هكمل المشوار فى كلية التربية

استقبلت الطالبة مروة السيد محمد على فياض، خبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى "التعليم والتدريب المزدوج"، بالزغازيد و الفرحة العارمة التى عمت أرجاء المنزل .

وأعربت الطالبة الحاصلة على المركز الأول، عن فرحتها الشديدة، لتحقيقها ما كانت تطمح به منذ عامها الدراسى الأول بالتعليم الفنى فى حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وقالت الطالبة خريجة مدرسة سلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج الكائنة بالمجاورة 9 بمدينة العاشر من رمضان، لـ " اليوم السابع "، إن توفيق ربنا وسعي طول رحلة سنوات الدراسية كلله الله بالنجاح، مضيفة: "التحقت بالتعليم الفنى بناء على رغبتى الشخصية على الرغم من أن مجموعى بالمرحلة الإعدادية كان يؤهلنى للالتحاق بالثانوى العام، إلا أننى أرادت أن ابتعد عن ضغوطات الثانوية العامة خاصة أن مجالات التعليم كثيرة ويمكن لأى طالب التفوق فى مجاله .

وأكدت الأولى علي الجمهورية، أنها ستلتحق بكلية التربية النوعية لاستكمال دراستها، لافتة إلى أن صديقتها التى تسبقها فى التعليم بنحو 3 سنوات كانت قدوة لها بعدما حصدت المركز الأول فى التعليم الفنى على مستوى الجمهورية .