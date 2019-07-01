محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير المرحلة الأولى من كورنيش النيل

افتتح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مساء اليوم، المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش النيل، الذى يمثل المتنفس الأساسى للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء مجدى عامر مدير الأمن ومحمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمد سيد رئيس المدينة.

كما حضر الافتتاح دكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة، ودكتور رأفت منصور وكيل كلية الفنون الجميلة ودكتور إسماعيل أحمد عامر رئيس قسم العمارة، ودكتور ياسر المغربى الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بقسم العمارة، ودكتور هشام على أبوالوفا ودكتورة رفيدة محيى الدين العطار ودكتورة منال محمود مرسى وعدد من أساتذة كلية الفنون الجميلة وأعضاء لجنة التطوير والتجميل بالمحافظة، حيث نفذ قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة التصميم الخاص بالكورنيش فى مراحله المختلفة.

قال المحافظ إن تطوير الكورنيش من أوليات المحافظة وتحويله لمتنفس حضارى يستوعب الأهالى ويليق بهم، لافتا أنه جارى حالياً إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازى مع أعمال تطوير كورنيش المنيا بمراحله الثلاثة، وذلك فى إطار إضفاء لمسه جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

ودعا المحافظ أهالى المنيا للاستمتاع بالكورنيش، حيث يعد المتنفس الحقيقى للمواطن البسيط، مع الحفاظ على ما تم إنجازه وتطويره، لافتا أن الكورنيش ملك لجميع المواطنين، ورحب دكتور ياسر المغربى الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بتلقى أية مقترحات من المواطنين يتم إضافتها فى المراحل الجارى تنفيذها، مؤكدا أن الحفاظ على الكورنيش واجب وطنى ومسؤولية مباشرة من المواطنين.

وأوضح المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية أن أعمال التطوير، فى المرحلة الأولى بطول 300 متر بداية من نادى الشرطة حتى مجلس المدينة، وقد شملت إنشاء نافورة مركزية ومظلات للحماية من الشمس ومقاعد، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وممشى ومحال صغيرة ودورات مياه، كما تم تطوير المدخل الخاص بمشروع البواخر التابع للمحافظة، لافتا أنه يجرى حاليا تطوير باقى الأعمال.