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مباحث الأموال العامة تضبط 1535 علبة سجائر مهربة جمركياً بالغردقة

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:15 ص
مباحث الأموال العامة تضبط 1535 علبة سجائر مهربة جمركياً بالغردقة سجائر مهربة - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط كمية كبيرة من السجائر غبر خالصة الجمارك، بعدد من البازرات السياحية بالغردقة.

وتمكنت حملة بقيادة المقدم أحمد انور رئيس مباحث الأموال العامة بالبحر الأحمر، من ضبط صاحب سوبر ماركت ومقيم - أول الغردقة، وبحوزته  90 علبه سجائر مختلفة الأنواع، غير خالصة الرسوم الجمركية حال بيعها بالسوبر ماركت ملكه الكائن بطريق القرى تحرر عن ذلك المحضر رقم 7761/2019 جنح قسم أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة 

كما  تمكنت ضباط مباحث قسم الأموال العامة من ضبط  صاحب سوبر ماركت ومقيم - أول الغردقة  وبحوزته  240 علبه سجائر مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7794/2019 جنح قسم أول الغردقة  وأخطرت النيابة العامة .

كذلك تمكن ضباط مباحث قسم الأموال العامة من ضبط عامل بسوبر ماركت ومقيم - الاقصر وبحوزته  1204 علبه سجائر مختلفة الأنواع } غير خالصة الرسوم الجمركية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7995/2019 جنح قسم أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة .

 

 


البحرالاحمر

سجائر مهربه

الاموال العامة

الغردقة

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