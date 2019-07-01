مباحث الأموال العامة تضبط 1535 علبة سجائر مهربة جمركياً بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط كمية كبيرة من السجائر غبر خالصة الجمارك، بعدد من البازرات السياحية بالغردقة.

وتمكنت حملة بقيادة المقدم أحمد انور رئيس مباحث الأموال العامة بالبحر الأحمر، من ضبط صاحب سوبر ماركت ومقيم - أول الغردقة، وبحوزته 90 علبه سجائر مختلفة الأنواع، غير خالصة الرسوم الجمركية حال بيعها بالسوبر ماركت ملكه الكائن بطريق القرى تحرر عن ذلك المحضر رقم 7761/2019 جنح قسم أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة

كما تمكنت ضباط مباحث قسم الأموال العامة من ضبط صاحب سوبر ماركت ومقيم - أول الغردقة وبحوزته 240 علبه سجائر مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7794/2019 جنح قسم أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة .

كذلك تمكن ضباط مباحث قسم الأموال العامة من ضبط عامل بسوبر ماركت ومقيم - الاقصر وبحوزته 1204 علبه سجائر مختلفة الأنواع } غير خالصة الرسوم الجمركية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7995/2019 جنح قسم أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة .