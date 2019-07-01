للأطباء فقط.. تعرف على أهم 5 تواريخ بانتخابات التجديد النصفى للنقابة

كتبت آية دعبس

بعد إعلان النقابة العامة للأطباء، للقوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ووصول عدد المرشحين على مقعد النقيب العام إلى 21 مرشحا، بجانب العشرات من المُرشحين على مقاعد نقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية والعامة، تبدأ النقابة فى السير وفق جدول زمنى مُحدد لاستكمال باقى الإجراءات الخاصة بالانتخابات.



وتتضمن تلك الاجراءات، 5 تواريخ هامة، هم:

1- فتح باب الطعن على قوائم المرشحين، فى الفترة من 10 يوليو 2019 إلى 14 يوليو 2019.

2- إعلان نتيجة الطعون، وأسماء المرشحين بعد الطعون 24 يوليو 2019.

3- فتح باب التنازلات ابتدءاً من 25 يوليو 2019 الى 29 يوليو 2019.

4- إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين على كافة المقاعد فى 8 أغسطس 2019.

5- يتم إجراء العملية الانتخابية فى الأسبوع الثانى من أكتوبر المقبل، الجمعة 11 اكتوبر 2019.