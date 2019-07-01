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لطلاب أولى ثانوى.. 15 معلومة عن مستوى الطالب ببطاقة نتيجة امتحان مايو

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:00 ص
لطلاب أولى ثانوى.. 15 معلومة عن مستوى الطالب ببطاقة نتيجة امتحان مايو طلاب أولى ثانوى- أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الرابط الخاص ببطاقة نتيجة امتحان مايو الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى، اليوم السابع" يقدم فى 15 خطوة أبرز المعلومات عنها.

1ـ تهدف نتيجة البطاقة إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب.

2ـ نتيجة البطاقة جاءت بعد تحليل الإجابات الخاصة بالطالب فى المواد الدراسية.

3ـ يمكن للطالب معرفة نتيجته من خلال الرابط http://g10.emis.gov.eg/ .

4ـ إذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة االيوم الإثنين.

5ـ توفير نتيجة البطاقة لـ" 499 ألف طالب وطالبة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة.

6ـ جار تجهيز نتيجة ومراجعة 72 ألف بطاقة.

7ـ يمكن للطالب الحصول على النتيجة الموثقة من المدرسة بدءًا من الأربعاء المقبل 3 يوليو.

8ـ النقطة السوداء التى تظهر تقيس أداء الطالب فى المواد الدراسية ومستواه مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية.

9ـ تشير النقطة الزرقاء فى كارت التقييم إلى أن الطالب اجتاز الاختبار بتفوق وحقق مستوى دراسى متميز فى المادة.

10ـ تشير المنطقة الخضراء إلى اجتياز الطالب للاختبار فى المادة بمستوى مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدةوهناك فرصة أمامه لتحقيق مستوى أعلى ومتفوق.

11ـ تشير المنطقة الصفراء إلى اجتياز الطالب للاختبار وحصوله على درجة النجاح اللازمة للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى فى المادة وما زال مستوى الطالب يحتاج إلى تحسن.

12، كلما ارتفعت المنقطة السوداء كلما ارتفعت درجة النتيجة.

13ـ تشير المنطقة البيضاء إلى رسوب الطالب فى المادة مما يعنى ضرورة دخول امتحان المحاولة الثانية.

14ـ يشير المثلث الموجود فى كارت الطالب إلى المتوسط الحسابى لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية من خلاله يمكن للطالب التحقق من أدائه فى مقابل أداء الطلاب على مستوى الجمهورية.

15ـ اللون الرمادى يظهر للطالب الذى لم يحضر الامتحان.


التربية والتعليم

نتيجة امتحان اولى ثانوى

بطاقة امتحان مايو الالكترونى

كارت الطالب فى اولى ثانوى

اليوم السابع بلس

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