كوريا الجنوبية: ترامب أطلع مون بالتفصيل على نتائج لقائه مع كيم

سول(أ ش أ)

صرح مصدر مسئول فى قصر الرئاسة فى كوريا الجنوبية البيت الأزرق، اليوم الاثنين، بأن واشنطن أطلعت سول بالتفصيل على القضايا "المهمة" المتعلقة بنتيجة محادثات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المصدر، قوله إن ترامب قام بتزويد نظيره الكورى الجنوبى مون جاى-إن ببعض المعلومات ذات الصلة عقب لقائهما وأثناء سيرهما معا، إذ طلب ترامب إجراء محادثة خاصة مع مون قبل مغادرتهما المنطقة الحدودية منزوعة السلاح.

واتفق ترامب وكيم على استئناف المفاوضات النووية على مستوى العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة خلال اجتماعهما المرتقب فى المنطقة المنزوعة السلاح "بانمونجوم" التى تقسم الكوريتين.

وأصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكى - لا يزال فى منصبه - يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد لقائه التاريخى مع زعيمها كيم جونج أون فى المنطقة منزوعة السلاح.