"كله إلا الشرف".. صاحب ورشة أحذية يقتل طليق شقيقته لخوضه فى عرضها بالظاهر

كتب ـ سليم على

"كله إلا الخوض فى الأعراض".. بهذه الكلمات بدأ مالك ورشة أحذية، كلامه أمام النيابة العامة، بعدما أبلغه أصدقاءه من المنطقة أن طليق شقيقته يخوض فى عرضها ويتحدث عنها بالسوء فى المنطقة، فقرر أن ينتقم لشرفها.

وأضاف خلال التحقيقات، أنه كلما كان يقرر أن يتصدى له ويعنفه على ما بدر منه تجاه شقيقته، كان يكتم غيظه ويبتعد عنه، حتى يوم الواقعة، بعدما انتهى من عمله وعند عودته إلى المنزل، وجد المجنى عليه يقف أمام منزله، فتشاجر معه وقام بإخراج "مفك" من طيات ملابسه ووجه به ضربات قاسية تجاه جسد المجنى عليه حتى فارق الحياة.

من جانبه، قال الضابط مجرى الضبط أمام نيابة حوادث القاهرة الكلية، إنه تلقى اخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوفاة عامل إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم، مضيفًا أنه عندما وصل إلى المستشفى لفحص البلاغ وجد أهلية المجني عليه الذين أكدوا وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وشقيق طليقته مالك ورشة أحذية بسبب خلافات عائلية.

وأضاف أن الأهالى أبلغوه، أن المتهم لاحظ المجني عليه يقف أمام العقار سكن الأخير فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى على إثرها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "مفك" محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

وأشار خلال التحقيقات، أنه عندما استهدف المتهم تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خوض المجني عليه في شرف شقيقته، وأقر بتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد.

كان قسم شرطة الظاهر تلقى اخطار من إحدى المستشفيات بوصول جثة عامل بها إصابات بالغة طعنات بآلة حادة وكدمات، على الفور انتقل للمستشفى وبسؤال أهلية المجنى توصلوا لمرتكب الواقعة وحددوا مكان تواجده وتمكنوا من ضبطه، وباشرت النيابة التحقيق.