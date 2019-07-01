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قيادة عمليات نينوى: مقتل إرهابيين "اثنين " غربى الموصل

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:50 م
قيادة عمليات نينوى: مقتل إرهابيين "اثنين " غربى الموصل الموصل
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اليوم،الإثنين، مقتل "اثنين " من الإرهابيين غربي الموصل.

 

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن أفرادا من الاستخبارات العسكرية ، واستخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت من مطاردة اثنين من الإرهابيين ومحاصرتهما وقتلهما ، بعد محاولتها الفرار في قرية "أم هرام" بقضاء البعاج غربي الموصل.

 

وأوضح البيان، أن القوة تمكنت من الوصول إلى أوكارهم ، حيث ضبطت بداخلها دراجتين ناريتين ، كانتا تستخدمان لتنفيذ العمليات الإرهابية وبندقيتي "كلاشنكوف " و6 شرائح اتصال للموبايل ، وحزام ناسف وجهاز لاب توب " و"كارت ميموري".

 


العراق

الارهاب

الموصل

المخابرات العراقية

عمليات ارهابية

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